Üye Girişi
Son dakika haber... İletmen, 70 milyon TL değerleme üzerinden 4.4 milyon TL yeni yatırım aldı - Son Dakika

Son dakika haber... İletmen, 70 milyon TL değerleme üzerinden 4.4 milyon TL yeni yatırım aldı

04.01.2022 15:25
Son dakika haber... İletmen, 70 milyon TL değerleme üzerinden 4.4 milyon TL yeni yatırım aldı

Son dakika gelişmesine göre Yeni nesil mikro lojistik servis hizmeti sunan İletmen, Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki KT Portföy'ün öncülüğünde gerçekleştirilen yatırım turunda, 70 milyon TL değerleme üzerinden 4.4 milyon TL tutarında yeni bir yatırım aldı.

Yeni nesil mikro lojistik servis hizmeti sunan İletmen, Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki KT Portföy'ün öncülüğünde gerçekleştirilen yatırım turunda, 70 milyon TL değerleme üzerinden 4.4 milyon TL tutarında yeni bir yatırım aldı.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, 2016'da kurulan ve yıllık 12 milyon TL ciroya ulaşan yeni nesil mikro lojistik girişimi İletmen, yeni bir yatırım aldı. Şirket, 70 milyon TL değerleme üzerinden 4.4 milyon TL tutarında destek aldı. Bugüne kadar 2 milyona yakın iletim gerçekleştiren İletmen, aldığı yeni yatırımla büyümeye devam edecek.

Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki KT Portföy'ün kurucusu ve yöneticisi olduğu Lonca GSYF öncülüğünde gerçekleştirilen yeni köprü yatırım turuna, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Halis Petrol, Keiretsu Forum Türkiye ve bireysel melek yatırımcılar katıldı.

Yeni sektörlerde akıllı teslimat yapacak

Restoran, market ve tüm esnafın teslimatını yapan İletmen, geliştirdiği iş modeliyle e-ticaret lojistik şirketlerin de son kullanıcıya teslimatlarını gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İletmen Kurucu Ortağı Özgür Duruöz, "Başta KT Portföy Lonca GSYF, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Keiretsu Forum Türkiye olmak üzere birçok melek yatırımcıdan aldığımız yeni köprü yatırımla işimizi yazılım odaklı büyütecek ve sistemimizi farklı sektörler için uygulanabilir hale getireceğiz. Yaptığımız iletim işlerinin hayatı nasıl değiştirdiğini, hatta tedarik zincirini nasıl farklılaştırdığını hep birlikte göreceğiz. Türkiye'nin önde gelen şirketleriyle iş birliği içindeyiz. Danışma kurulumuzda yer alan ülkemizin kıymetli iş insanları, profesyonelleri ve akademisyenleriyle istişare ederek yeni kararlar alıyor ve bilinçli şekilde ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İletmen'e katkı vermekten dolayı mutluyuz"

KT Portföy Yönetimi Genel Müdürü Hamit Kütük ise "İletmen'e, yönettiğimiz Teknogirişim GSYF ile daha önce yatırım yapmıştık. Yeni kurduğumuz Lonca GSYF ile teknoloji odaklı ölçeklenebilir şirketlere erken aşama ve sonrasında büyüme sermayesi yatırımları yapmayı planlıyoruz. İletmen'in yenilikçi iş modeli ve kullandığı teknolojilerle mikro lojistik sektöründe öncü bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Yeni köprü yatırım turuna diğer eş yatırımcılarla birlikte katılarak, İletmen'in büyümesine destek vermekten ve bu sektörün gelişimine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Açıklamaya göre ayrıca, Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki KT Portföy tarafından kurulan ve yönetilen Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, teknoloji odaklı ölçeklenebilir girişimlere erken ve büyüme aşaması yatırımları yapmaya devam ediyor. Lonca GSYF, Lonca Girişimcilik Merkezi ile ekosistemdeki diğer kuluçka merkezleri ve sektörün diğer katılımcılarıyla yakın iş birliği yaparak faaliyetlerini sürdürüyor.

YORUMLAR
500

Kuveyt Türk, Türk Lirası, Yatırım, Lonca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İletmen, 70 milyon TL değerleme üzerinden 4.4 milyon TL yeni yatırım aldı - Son Dakika


Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi         
15:34
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Poligonda kazara kendini vuran kişi yaşamını kaybetti Poligonda kazara kendini vuran kişi yaşamını kaybetti         
15:25
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye dair dikkat çeken mesaj: En zoru geride bıraktık Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye dair dikkat çeken mesaj: En zoru geride bıraktık         
15:12
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor         
12:37
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38

Son Dakika Haberleri
15:33 Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi
15:27 Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!
15:25 Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi
15:24 Poligonda kazara kendini vuran kişi yaşamını kaybetti
15:24 Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor
15:23 Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e Kur'an kursu tepkisi: Bre gafil, asıl çağ dışı olan sensin
15:21 Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Yetim aylığı kesilen kadına güzel haber verildi
15:18 Reel efektif döviz kuru açıklandı! TL'nin reel değeri en dip seviyede!
15:15 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızı fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmayacağız
15:12 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye dair dikkat çeken mesaj: En zoru geride bıraktık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 15:48:57. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... İletmen, 70 milyon TL değerleme üzerinden 4.4 milyon TL yeni yatırım aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement