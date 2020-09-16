Son dakika haber: İşkence edilerek öldürülen eşeğin gözleri canlıyken oyulmuş - Son Dakika

Son dakika haber: İşkence edilerek öldürülen eşeğin gözleri canlıyken oyulmuş

Son dakika gündem haberine göre ESKİŞEHİR'in Beylikova ilçesinde çiftçi Recep Çakır, eşeğini işkence yapılarak öldürülmüş halde buldu.

Son dakika haber: İşkence edilerek öldürülen eşeğin gözleri canlıyken oyulmuş, System.String[]

ESKİŞEHİR'in Beylikova ilçesinde çiftçi Recep Çakır, eşeğini işkence yapılarak öldürülmüş halde buldu. Şüphelendiği 2 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Çakır, "Eşeğime aşırı derecede işkence edildiğini, gözlerinin oyulduğunu gördüm. Hunharca öldürülmüş" dedi.

Beylikova ilçesine bağlı Doğanoğlu Mahallesi'nde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Recep Çakır (57) eşeğini, bakımını yaptığı bahçesinden 1.5 kilometre uzaklıkta işkence edilerek öldürülmüş halde buldu. Eşeğin, veteriner hekimler tarafından yapılan kontrolünde işkence edilerek öldürüldüğü ve gözlerinin oyulduğu saptandı.

Recep Çakır, eşeğini öldürdükleri iddiasıyla 2 kişi hakkında Beylikova Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet savcılığına şikayetçi oldu. İsimleri açıklanmayan 2 şüpheli, jandarmaya verdikleri ifadelerinde suçlamayı kabul etmedi.Savcılık soruşturması sürerken Çakır, "Beylikova'da kurulan pazara köpeklerim için ekmek almaya geldim. Geri döndüğüm de otlatmak için koyunlarımı meraya çıkardım. Eşeğimi, atımın yanında olmadığını görünce aramaya başladım. 1.5 kilometre uzaklıkta ölü buldum. Eşeğimin aşırı derecede işkence edildiğini, gözlerinin oyulduğunu gördüm. Hunharca öldürülmüş. Çok duygulandım. 12 gün önce şüphelendiğim kişi bana, 'Recep abi senin eşeğini öldüreceğim' demişti. Aklıma ilk o kişi geldi. Şu anda konu adli mercilerde " dedi.'GÖZLERİ CANLIYKEN OYULMUŞ'Recep Çakır'ın avukatı Buket Ünlü Hatip de, 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Eşeğin gözlerinin canlıyken oyulduğunun tespit edildiğini ifade eden Hatip, şöyle konuştu:

"Müvekkilim emekli olduktan sonra doğa hayatını sevdiği için Beylikova'da bir köye yerleşiyor. Çeşitli hayvanları var ve bir eşek sahipleniyor. Maalesef çok sevdiği eşeği vahşice katlediliyor. Bu olay Türkiye'de infial yarattı. Sivil toplum kuruluşları olaya müdahil oldu. Ben de gönüllü olarak avukatlığını üstlendim. Eşek işkenceye uğramış. Veteriner raporunda gözlerinin oyulduğu belirtiliyor. Aynı zamanda rektum bölgesine yabancı cisim sokulmuş ve iç organları parçalanmış. Jandarmanın tuttuğu tutanakta ise gözlerinde kan oturmaları var. Bu da gözlerinin canlıyken oyulduğunu gösteriyor. Müvekkilimin şüphelendiği iki kişi var. Olay şimdi yargıda olduğu için söz savcılıkta. Bir çok baro olaya müdahil olmak istiyor. Muhtemelen 'mala zarar verme suçu' oluşacak ve TCK'nın 151'inci maddesi 2'inci kısmına göre 4 aydan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası olmak üzere bir suçlama bekliyoruz. Ama bu kesin bir çözüm değil. Bu, sahipli bir eşek. Sahibi bilinçli ama hakkı aranmayan çok hayvan var. Hayvan hakları yasasının biran önce çıkarılmasını istiyoruz."


Beylikova, Veteriner, Çiftçi, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:59 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İşkence edilerek öldürülen eşeğin gözleri canlıyken oyulmuş - Son Dakika

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