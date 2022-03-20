Son dakika haber... İsrail'de yüz binlerce Ultra-Ortodoks Yahudi önde gelen hahamın cenazesi için toplandı - Son Dakika

TEL İsrail'de yüz binlerce Ultra-Ortodoks Yahudi, 18 Mart Cuma günü hayatını kaybeden ülkenin önde gelen dini liderlerinden haham Chaim Kanievsky'nin cenaze törenine katıldı.

Litvanya Ultra-Ortodoks Cemaati lideri haham Kanievsky'nin Tel Aviv'in doğusundaki memleketi Beni Barak kentinde gerçekleşen cenaze törenine akın eden kalabalık nedeniyle bazı otoyol ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

İsrail basınına göre cenazeye Ultra-Ortodoks Yahudi Cemaatinden yüz binlerce kişi katılırken, bazı tahminlere göre katılım oranı 1 milyonu buldu.

Öğle vakti Kanievsky'nin evinden ayrılan cenaze konvoyu, yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Zichron Meir Mezarlığına gitti.

Cenaze töreninde düzeni sağlamak üzere 3 bin polis memuru görevlendirilirken, ihtiyaç halinde müdahale etmek üzere kurtarma ekipleri ve helikopterler de hazır bulundu.

Cenaze nedeniyle Beni Barak yakınındaki Bar-Ilan Üniversitesi ile Tel Aviv çevresindeki 328 anaokulu ve 98 okul uzaktan eğitime geçti.

Cuma öğleden sonra 94 yaşında ölen Kanievsky, İsrail'de Hasidik olmayan Litvanya Ultra-Ortodoks topluluğunun, yüz binlerce takipçisi olan ve Talmud çalışmalarıyla tanınan etkili bir lideri olarak biliniyordu.

Başbakan Bennett aşırı kalabalık konusunda uyardı

Öte yandan Başbakan Naftali Bennett, haham Kanievsky'nin ölümünün "Yahudiler için büyük kayıp" olduğunu belirterek, Kanievsky'nin adının "Tevrat ve İsrail halkı tarihinin önemli bir parçası olarak hatırlanacağını" vurguladı.

Bennett, haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, cenazeye katılanlara aşırı kalabalık oluşturmamaları için uyarıda bulunarak, "Meron faciasının travması hepimizin içinde hala taze, bu trajedi tekrarlanmamalı." ifadelerini kullandı.

İsrail polisi de dün yaptığı açıklamada, kitlesel yoğunluğun can kaybına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunarak, 2021'de ülkenin kuzeyindeki Meron kasabasındaki bir Ultra-Ortodoks festivalinde 45 kişinin öldüğü ve 150 kişinin yaralandığı ölümcül izdihamı hatırlatmıştı.

2015 yılında da haham Shmuel Wosner'ın cenazesi sırasında aşırı kalabalık iki kişinin ezilerek ölümüne yol açmıştı.