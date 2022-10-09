Akıl almaz torbacı düzeneği: Zuladan kokain fışkırdı

Gayrettepe'de bir torbacının aracına kurduğu özel düzenekli zula polis ekipleri tarafından ortaya çıkartıldı

Polisin araçtaki butonlardan çözdüğü düzenekteki zuladan çok miktarda kokain ve para ele geçirildi

Gözaltına alınan torbacı tutuklanarak cezaevine gönderildi

İSTANBUL - Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri Gayrettepe'de durdurdukları bir şahsın aracında yaptığı çalışmada, klima konsoluna bağlanmış ve arka rezidans ile stop lambası butonuyla açılan özel düzeneği ortaya çıkarttı. Torbacının zulasını inceleyen polis çok miktarda kokain ve para ele geçirirken, gözaltına alınan şahıs ise tutuklandı.

Gayrettepe'de önceki gün saat 20.30 sıralarında çalışma yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, bir şahsın cep telefonuyla sürekli olarak mesajlaştığı ve etrafına bakarak tedirgin hareketler sergilemesinden şüphelendi. Şahsı takibe alan polis ekipleri, bir araca bindiğini ve kısa bir süre sonra indiğini gördü. Bunun üzerine Latif Emre G.'yi durduran Beşiktaş polisi, yaptığı üst aramasında bir miktar kokain maddesi ele geçirdi. Uyuşturucuyu bin 400 liraya satın aldığını itiraf eden şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Özel düzenek kurup zula yapmış

Çalışmalara devam eden polis ekipleri, şahsın binerek kısa sürede indiği aracı durdurdu. Sürücünün üst araması yaparak Genel Bilgi Tarama sorgusun yapan polis, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ancak şahsın tedirgin hallerinden şüphelenen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, araçta inceleme yapmaya başladı. Çalışmalar esnasında polis ekipleri, arka cam rezidans butonu ile arka stop lambası butonunu sırasıyla bastığında klima konsolu kendini dışarıya attı.

Torbacı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Polisi bile şaşkına çeviren düzeneğin içerisindeki zulada yapılan incelemede, satışa hazır 23 adet kokain maddesi ile 5 bin 355 lira ele geçirildi. Yapılan aramalar ve ortaya çıkartılan düzenden ise kameralara saniye saniye yansıdı. Aramaların ardından gözaltına alınan Tayfun B. emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen şahıs, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.