Ankesörlü telefondan aranma ve haklarında itirafçı beyanları da olduğu tespit edilen şüphelilerin örgütün mahrem yapısında faaliyette bulunduklarını değerlendiren savcılık, özel sektörde çalışan 1 öğretmen, Ulaştırma Bakanlığından 1 mühendis, meslekten ihraç edilmiş 1 polis memuru ve 4 sivil olmak üzere 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | İstanbul'da FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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