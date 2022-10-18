Son dakika haber | İstanbul'da FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber | İstanbul'da FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

18.10.2022 08:54
Son dakika haber | İstanbul'da FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Anadolu yakası sivil bölge yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Anadolu yakası sivil bölge yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Anadolu yakası sivil bölge yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, 2012-2014 yılları arasında başkalarına ait telefon hatları kullanarak birbirleriyle irtibat kuran kişilerin belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Ankesörlü telefondan aranma ve haklarında itirafçı beyanları da olduğu tespit edilen şüphelilerin örgütün mahrem yapısında faaliyette bulunduklarını değerlendiren savcılık, özel sektörde çalışan 1 öğretmen, Ulaştırma Bakanlığından 1 mühendis, meslekten ihraç edilmiş 1 polis memuru ve 4 sivil olmak üzere 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Savcılığın talimatı üzerine polis ekiplerince İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

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Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İstanbul'da FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | İstanbul'da FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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