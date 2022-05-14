İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika
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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

14.05.2022 00:57
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında KHK ile ihraç edilmiş emniyet mensubu, avukat, öğretmen ve mühendislerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında KHK ile ihraç edilmiş emniyet mensubu, avukat, öğretmen ve mühendislerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında örgütün TSK ve emniyet mahrem imam düzeyinde şüphelilerin de olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda, bu sabah yeni bir operasyon için düğmeye bastı. Geçmiş soruşturmalar çerçevesinde yakalanan ve itirafçı olan FETÖ mensuplarının ifadelerinden yola çıkan polis, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen TSK ve emniyet mahrem imam düzeyinde oldukları anlaşılan ve ByLock kullanıcısı olan 16 şüpheli için İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

12 şüpheli yakalandı

Baskınlarda aralarında KHK ile ihraç edilmiş emniyet mensubu, avukat, öğretmen ve mühendislerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan örgüt üyelerinin birçoğunun FETÖ'nün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu, TSK ve emniyet mahrem yapılanmasında faaliyetli oldukları ileri sürüldü. Ayrıca söz konusu şüphelilerin sabit ankesörlü hatlar üzerinden örgütsel iletişime uygun şekilde aranma kayıtlarının olduğu, örgütün bölge yapılanmasında faaliyetli oldukları ve bölgelerde esnaflardan örgüt adına "himmet" adı altında para toplayan "esnaf imamı" kişilerin de yer aldığı belirtildi.

Bylock yazışmalarında 17-25 Aralık faaliyetleri deşifre oldu

Bylock kullanıcısı şüphelilerin söz konusu gizli haberleşme programındaki yazışmaları da mercek altına alındı. İncelenen yazışmalarda, özellikle 17-25 Aralık yargı kumpası sonrası FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleşecek ihtimal operasyonlara karşı alınması gereken önlemlerden bahsedildiği anlaşıldı. Deşifre edilen bu yazışmalarda, evlerde örgüt liderinin kitaplarını bulundurmama, örgüte ait yayınların imha edilmesi, telefon rehberlerinin sıfırlanması gibi delil olacak her unsurun ortadan kaldırılması talimatlarının verildiği ortaya çıktı. Yakalanan 12 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerine başlanırken, firari 4 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli 4 gün boyunca polise ifade verecek. İfade işlemleri tamamlandıktan sonra şüphelilerin Pazartesi günü hakim karşısına çıkmaları bekleniyor. - İSTANBUL

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Kanun Hükmünde Kararname, Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, ByLock, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika


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