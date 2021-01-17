Son dakika haber... İtalya'daki hükümet krizinde gözler 19 Ocak'a çevrildi - Son Dakika

Son dakika haber... İtalya'daki hükümet krizinde gözler 19 Ocak'a çevrildi

17.01.2021 23:33
Son dakika haber... İtalya'daki hükümet krizinde gözler 19 Ocak'a çevrildi, System.String[]

Son dakika haberleri... İtalya'da dörtlü koalisyonun bozulmasıyla parlamentodaki çoğunluğu riske giren Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümetin kaderi, 19 Ocak Salı günü parlamentonun üst kanadı Senato'da yapılacak güven oylamasında belli olacak.

İtalya'da dörtlü koalisyonun bozulmasıyla parlamentodaki çoğunluğu riske giren Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümetin kaderi, 19 Ocak Salı günü parlamentonun üst kanadı Senato'da yapılacak güven oylamasında belli olacak.

Koalisyon ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin 13 Ocak'ta, 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Özgürler ve Eşitler (LeU) ile oluşturduğu dörtlü koalisyondan çekildiğini açıklamasıyla baş gösteren siyasi kriz devam ediyor.

Conte, ülkedeki siyasi durumla ilgili yarın parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne, 19 Ocak Salı günü de üst kanat Senato'ya hitap edecek.

Koalisyondaki M5S, PD ve LeU'nun desteğiyle Temsilciler Meclisi'nde güvenoyu alabilecek çoğunluğu bulunan hükümetin, Senato'da çoğunluğunu koruyup koruyamayacağı ise merak konusu.

Koalisyondayken 30 milletvekili ve 18 senatör ile hükümete parlamentoda destek veren Iv'nin çekilmesinin ardından, 2. Conte hükümetinin, Senato'da salt çoğunluk için gereken 161 sayısının gerisine düştüğü ve en az 10 senatörün daha desteğine ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

Corriere della Sera gazetesinin haberinde, Başbakan Conte'nin hafta sonunda Merkez Birliği'ne (UDC) mensup senatörlerle, bazı bağımsız isimleri hükümete destek vermeye çağırdığı ancak UDC'nin muhalefetteki merkez sağ ile birlikte hareket edeceğini açıklaması üzerine bu girişimden sonuç alamadığı ifade edildi. İtalyan basınındaki haberlerde, bu konudaki temasların sürdüğü de kaydedildi.

M5S ve PD, koalisyonu bozan Renzi'yi "güvenilmez" buluyor

Dörtlü koalisyonu bozan Iv lideri Matteo Renzi ise Corriere della Sera'ya verdiği demeçte, kendileri olmadan M5S ve PD'nin desteklediği hükümetin güvenoyu alamayacağını belirtti. Iv yetkilileri de Conte'nin kendilerini dinlemesi durumunda hükümete dönebileceklerini ifade etmesine rağmen, bu sinyal, koalisyonun büyük ortakları M5S ve PD'de karşılık bulmuyor.

M5S ve PD'den, halihazırdaki koalisyona ihanet etmekle suçladıkları Renzi ile bir daha iş birliğine gitmeyecekleri yönünde mesajlar gelmeye devam ediyor.

Başbakan Conte'nin özellikle 19 Ocak Salı günü Senato'da yapacağı konuşma ve özellikle Senato'da hükümetin salt çoğunluğa sahip olup olmadığının netleşmesi, hükümet krizinin de yönünü tayin edecek.

Hükümetin, Senato'daki çoğunluğunu kaybettiğinin ortaya çıkması durumunda Başbakan Conte'nin Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını vereceği ifade ediliyor. Bu durumda, ülkedeki teamüller gereği Cumhurbaşkanı Mattarella'nın erken seçimden önce, mevcut parlamento aritmetiğinde güvenoyu alabilecek başka hükümet formüllerine bakmak için siyasi partilerle istişarelere başlaması bekleniyor.

Muhtemel siyasi senaryolar

Siyasi istişarelerin başlaması halinde, Iv, M5S, PD ve LeU'nun Conte dışında başka bir ismin altında yeni bir hükümet kurması senaryosu dile getirilse de M5S ve PD'nin yeniden Iv ile koalisyona sıcak bakmadığı biliniyor.

Ülkede konuşulan bir diğer siyasi senaryo ise pandemi ve yol açtığı ekonomik krizle de mücadele edebilecek ekonomi alanından Mario Draghi ya da Carlo Cottarelli gibi isimlerin teknokrat hükümet kurması olarak öne çıkıyor.

Parlamentodaki sandalye dağılımında güvenoyu alacak bir hükümet formülünün çıkmaması durumunda, normalde 2023 yılında yapılması gereken genel seçimlerin öne çekilebileceği ifade ediliyor.

Kamuoyu yoklamalarında son dönemlerde oy kaybı yaşasa da aşırı sağcı Lig Partisi, ilk sırada yer alıyor.

M5S, PD, LeU ve Iv'in oluşturduğu ve "2. Conte Hükümeti" olarak anılan koalisyon, yine Giuseppe Conte liderliğindeki M5S ile aşırı sağcı Lig Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümetinin yerine 5 Eylül 2019'da kurulmuştu.

Başbakan, Senato, İtalya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İtalya'daki hükümet krizinde gözler 19 Ocak'a çevrildi - Son Dakika


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