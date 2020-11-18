Son dakika haber: İvrindi'de trafolar renklendi - Son Dakika

İvrindi Belediyesi farkındalık oluşturmak, görsel olarak ilçeye renk katmak için ilçe merkezinde bulunan trafoları Türk Bayrağı, Yunus Emre, Mevlana, Türk sinema sanatçıları görselleri ve çizgi film karakterlerinin resimlerini çizerek boyadı.

Resimler ile süslenen trafoların bulundukları bölgeye görsel güzellik kattığını dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, çalışmanın vatandaşlar tarafındanda olumlu karşılandığını söyledi.

Başkan Cengiz: "İlçe merkezimizde gerçekleştirdiğimiz bu çalışma halkımız tarafından çok beğenildi. Her trafoya hangi görsel çizildiyse trafoya görselin ismini verdik. Yapılan çalışmaların önünde fotoğraf çekilenler, görselin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşanlar oluyor. Bu alanda yürüttüğümüz çalışmaları cadde ve sokaklarda bulunan duvarlara da yaymak istiyoruz. Bu çalışmaları gerçekleştiren Küçükyenice Mahallemizden Ali Sağlam kardeşime emekleri ve kazandırdığı görseller için teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın başta olmak üzere halkımızın seveceği bu tür çalışmaları sadece merkezde değil kırsalda da sürdürme hedefindeyiz." dedi