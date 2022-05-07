Son dakika haber... İzmir'de 1 kişin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... İzmir'de 1 kişin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

07.05.2022 17:03
Son dakika haber... İzmir'de 1 kişin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Çiğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada kazara yeğenini öldürdüğü, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada kazara yeğenini öldürdüğü, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Piriştina Caddesi'ndeki Doğal Yaşam Parkı Kavşağı'nda A.Ö. ve yeğeni Ömer Ö. ile 45 TA 0058 plakalı aracın sürücüsü E.K. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada A.Ö, yanında bulunan tabancayla ateş etti.

A.Ö'nün ateş etmesi sonucu E.K'nin yanı sıra yeğeni Ömer Ö. de yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bakırçay Üniversitesi Çiğli Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ömer Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen E.K'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavga pulluğun çalınması üzerine çıkmış

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

A.Ö'nün ifadesinde, tarlasından pulluğunun çalındığını fark edince yeğeniyle hırsızı yakalamak üzere yola çıktıklarını, Doğal Yaşam Parkı Kavşağı'nda E.K'nin aracını durdurduklarını, çıkan kavgada araya girmeye çalışan yeğenini yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Jandarma, Çiğli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İzmir'de 1 kişin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... İzmir'de 1 kişin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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