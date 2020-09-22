Son dakika haber! İzmir'de balkondan düşen çocuk 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber! İzmir'de balkondan düşen çocuk 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Torbalı ilçesinde evinin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk 12 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Son dakika haber! İzmir'de balkondan düşen çocuk 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde evinin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk 12 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 9 Eylül'de Yemişlik Mahallesi'nde Berkin Katreş (5), 2'inci kattaki evlerinin balkonundan düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan küçük çocuğu Torbalı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Katreş, yapılan tüm müdahalelere rağmen, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Küçük çocuğun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Torbalı, Eylül, Çocuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 07:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İzmir'de balkondan düşen çocuk 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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