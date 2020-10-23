Son dakika haber... İzmir'de 'dur' ikazına uymayan araçtan uyuşturucu haplar çıktı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde, jandarma ekiplerinin 'dur' ikazına uymayan bir araçtan bin 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tire ilçesi Peşrefli yol ayrımında İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, yol trafik uygulaması yaptığı esnada 'dur' ikazına uymayan aracı takibe aldı. Takip sonucunda araç, Tire'nin Kürdüllü Mahallesi'nde yakalandı. Jandarma ekipleri, araçta ve aracın kaçış güzergahında narkotik köpeklerle yaptığı aramalarda, toplam bin 54 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Araçta bulunan M.I, H.Ş, E.K, ve M.S jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR