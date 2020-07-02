Son dakika haber! İzmit Belediyesi'nde bayrak değişimi - Son Dakika

İzmit Belediyesi'nde ruhsat ve denetim müdürü, zabıta müdürü ve kültür ve sosyal işler müdürü değişti.



İzmit Belediyesi, yaptığı yazılı açıklama ile verimliliği arttırmak, üretkenliğin sürdürebilirliğini sağlamak, var olan etkinliği rotasyonlarla güçlendirmek amacıyla 3 müdürlükte bayrak değişimi gerçekleştirdiğini duyurdu. Alınan karara göre, aynı zamanda Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü görevini de icra eden Hüseyin Demirkır'ın üstlendiği Zabıta Müdürlüğü görevine İzmit Sivil Savunma Uzmanı Ümit Fındık atandı.



Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Dilek Alp'in yerine ise KOÜ Gölcük Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Ali İhsan Engür getirildi. - KOCAELİ