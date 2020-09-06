Son dakika haber... İznik Gölü'nü karşıdan karşıya yüzerek geçtiler

- İznik Gölü'nü karşıdan karşıya yüzerek geçtiler

BURSA - Openwater kıtalararası yüzme grubu, İznik Gölü'nde yaşanan çekilmeye dikkat çekmek için gölü karşıdan karşıya yüzerek geçti.

Türkiye'nin 5. büyük gölü olan İznik Gölü'nde son yıllarda yaşanan çekilmeye dikkat çekmek için Openwater kıtalararası yüzme grubu İznik'e geldi. Daha önce Türkiye'de birçok farklı bölgede uzun süreli yüzme rekorları bulunan 25 kişilik grup, bu kez de hem İznik Gölü tarihinde hemde kendileri için ilk kez bir gölü karşıdan karşıya yüzerek yeni bir rekora imza attı. Sabahın erken saatlerinde İznik Askania tesislerinden İznik gölüne yüzerek açılan 25 kişilik grup, yaklaşık 11 kilometre mesafeyi 6 saat gibi bir sürede yüzerek Narlıca sahiline ulaştı.

Kendileri için yeni bir rekora imza atan grup üyelerinden Fatih Karakaya, "İznik Gölü'nde son yıllarda yaşanan çekilmeye karşı farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Günler öncesinde buraya gelmek için hazırlığımızı yaptık. Bütün güvenlik önlemlerimizi alarak İznik Gölü sahilinden diğer yakasına kadar yüzdük. Bu bizim için yeni bir rekordu. Katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Umarım bir doğa harikası olan İznik Gölündeki çekilme bir an önce durur. Bizlerde bunun için bir farkındalık oluşturabildiysek ne mutlu bizlere" dedi.