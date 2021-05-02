JANDARMA EKİPLERİ, SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI - Son Dakika

JANDARMA EKİPLERİ, SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI
02.05.2021 12:17
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sokak Hayvanları Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri (HAYDİ) ekipleri, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sokak Hayvanları Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri (HAYDİ) ekipleri, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.
HAYDİ timleri, Eyüpsultan Kemerburgaz bölgesindeki sokak hayvanlarını besledi. Ayrıca belli noktalara mama ve su bıraktı. HAYDİ timlerinin, 17 gün boyunca İstanbul'un her noktasında besleme faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.
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