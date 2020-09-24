Jandarma Kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi

NİĞDE - Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde merkeze bağlı bir kasabada Ö.K isimli şahsın evinde suikast tabancası olarak bilinen kalem şeklinde özel düzenekli silah bilgisine ulaştı. Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda söz konusu silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.