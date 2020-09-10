Son dakika haber... JANDARMADAN YOLCU OTOBÜSLERİNE KORONAVİRÜS DENETİMİ - Son Dakika

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası ve şehir içi toplu taşıma yapan araçlara yönelik denetim yapıldı. Araçlardaki yolcu sayıları ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Yolculara maske takılması konusunda uyarı yapıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Bağlantı Yolu olan D-020 Karayolunda yapılan trafik ve yol kontrol denetimlerde araçlardaki yolcu sayıları, sosyal mesafe ve maske kullanımı denetlendi. Denetime Jandarma Asayiş, Motosikletli Asayiş Motosikletli Trafik, Jandarma Trafik ve Jandarma Suç Araştırma Timleri olmak üzere toplamda 334 Tim ve üç bin 316 personel katıldı.

Berber, Fırın, Kafeterya, Kahvehane, Lokanta, Market, Otel, Pansiyon, Plaj vb. gibi umuma açık yerler ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yollarında şehirlerarası ve şehir içi toplu taşıma yapan araçlara yönelik yol kontrol ve trafik uygulaması yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personelince yapılan uygulama esnasında, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüslerin şoförleri uykusuz ve yorgun olarak seyahat etmemeleri, trafik kurallarına uymaları ve koronavirüsün yayılımının önüne geçilebilmesi için belirlenen sınırın üzerinde fazladan yolcu almamaları konusunda uyarıldı.