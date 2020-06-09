Son dakika haber! KAHRAMANMARAŞ Motosikletiyle işe giderken kaza yapan polis, yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son dakika haber! KAHRAMANMARAŞ Motosikletiyle işe giderken kaza yapan polis, yaşamını yitirdi

Son dakika haberleri: Motosikletiyle işe giderken kaza yapan polis, yaşamını yitirdiKAHRAMANMARAŞ'ta, motosikletiyle işe giderken otomobille çarpışan polis memuru Aydın Yılmaz (35), hayatını kaybetti.

Motosikletiyle işe giderken kaza yapan polis, yaşamını yitirdi

KAHRAMANMARAŞ'ta, motosikletiyle işe giderken otomobille çarpışan polis memuru Aydın Yılmaz (35), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya öre Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Aydın Yılmaz, 06 BN 1836 plakalı motosikleti ile işe giderken Muhammed Mustafa Gökpur (42) yönetimindeki 46 FM 949 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Aydın Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Muhammed Mustafa Gökpur da gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Kahramanmaraş'ta polis memuru Aydın Yılmaz'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Muhammed Mustafa Gökpur otomobiliyle sola dönerken Aydın Yılmaz motosikletiyle çarpıyor. Çarpışmanın şiddetiyle Aydın Yılmaz ile motosikletinin parçaları yola savruluyor.

CENAZESİ HATAY'A GÖNDERİLDİ

Bu arada polis memuru Aydın Yılmaz için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morgunun önünde tören düzenlendi. Törene; İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Çeribaş, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ile emniyet mensupları katıldı. Meslektaşları tarafından morgdan alınan Aydın Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, koronavirüs tedbirleri kapsamında cenaze nakil aracına konuldu. Törene katılanlar maske takıp sosyal mesafeye dikkat ederken, törene 2 çocuğuyla katılan Esra Yılmaz güçlükle ayakta durabildi.

İmamın dua edip helallik istemesinin ardından polis memuru Aydın Yılmaz'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'ın Yayladağı ilçesine gönderildi.

Son dakika haber! KAHRAMANMARAŞ Motosikletiyle işe giderken kaza yapan polis, yaşamını yitirdi

Aydın Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 05:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! KAHRAMANMARAŞ Motosikletiyle işe giderken kaza yapan polis, yaşamını yitirdi - Son Dakika

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