Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ - PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ - PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

29.06.2022 19:21

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen Şehit Jandarma Er Muharrem Özkan Operasyonu'nda, ilçe kırsalında teröristlerce önceden kullanıldığı değerlendirilen mağara tespit edildi.

Mağarada yapılan aramada, elektronik devre kartlı EYP düzeneği ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ekiplerce yaşam malzemeleri imha edilirken, mühimmatlar ise incelenmek üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ - PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ - PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
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