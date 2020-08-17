Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta "Mahalle denetim ekipleri" oluşturulacak - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izolasyon ve karantinaya alınan kişileri takip ederek, izolasyon koşullarının uygulanmasını sağlayacak "Mahalle denetim ekipleri" kurulacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığından toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde, Kovid-19 salgının yayılma hızının sınırlandırılması ve halk sağlığının korunması amacıyla ek tedbirler alındı.

Kovid-19 tanısı ve teması olan kişilerin izolasyon sürecinin Sağlık Bakanlığının koşullarına uyulması ve tedbirler alınarak muhakkak sağlanmasının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri koordinasyonundaki İlçe Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde 'Mahalle denetim ekipleri'nin oluşturulmasına karar verildi. Ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde kaymakamlıklarımızca kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin ve kolluk personelinin görevlendirilmeleri sağlanacak."

Bilgilendirmelere karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında ise idari para cezası uygulanacağı bildirildi.