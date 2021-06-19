Son dakika haber: Kalp krizi geçirdi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Son dakika gelişmesine göre MALATYA'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren Mehmet Tuğrul (48), Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulans helikopterle sevk edildi.

MALATYA'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren Mehmet Tuğrul (48), Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulans helikopterle sevk edildi. İlçeye bağlı Heyketeği Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Tuğrul, göğüs ağrısı şikayetiyle Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kontrollerinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Tuğrul için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. Fenalaşan Tuğrul, Darende Stadı'na inen ambulans helikopter ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Mehmet Tuğrul'un sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.



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