Son dakika haber! Kamerun'da Olembe Stadyumu girişinde çıkan izdihamda 7 kişi öldü - Son Dakika

Kamerun ile Komorlar arasında Yaounde Olembe Stadyumu'nda oynanan yarı final maçı öncesinde giriş kapısında çıkan izdiham nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı, 7 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun ile Komorlar arasında oynanan maç öncesinde giriş kapısında izdiham oluştu.
İzdihamda çok sayıda kişi yaralandı, 7 kişi hayatını kaybetti.
Yaralıların başkent Yaounde Messa Devlet Hastanesine nakil işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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