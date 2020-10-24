Eskişehir'de karantina tedbirlerine uymayan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Yenibağlar ve Hoşnutiye mahallerinde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen N.B., B.S. ve D.A. isimli şahısları yakaladı. Şüpheliler hakkında 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' suçundan işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR