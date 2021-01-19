Son dakika haber... Karda, kışta fırtınada balık avı - Son Dakika

Son dakika haber... Karda, kışta fırtınada balık avı

19.01.2021 13:16

Son dakika gündem haberine göre - Karda, kışta fırtınada balık avı Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipiden balıkçılık faaliyetleri de olumsuz etkilendi.

- Karda, kışta fırtınada balık avı

KONYA - Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipiden balıkçılık faaliyetleri de olumsuz etkilendi. Yağış nedeniyle balıkçı tekneleri karla doldu.

Gölden geçimini sağlayan birçok avcı, kar yağışı ve kar fırtınasının ardından şiddetini artıran soğuk hava nedeniyle balık avına çıkamayıp mesaisine ara verirken, kar yağışı ve tipiye göl sularında iken yakalanan bazı avcılar ise görüş mesafesinin düşmesi üzerine yönünü kaybedip limanlarına dönüşte zor anlar yaşadı.

Beyşehirli balıkçı Mecnun Sevinç, yağış ve fırtınanın başladığı saatlerde açıklarda avlanmada olduğunu belirterek, "Kar yağışı ve fırtınaya teknemle göl ortasında yakalandım, kaybolduk. Yılanlı Adası'nın kenarına bir süre sığındım. Daha sonra pusula yardımıyla yönümüzü bularak güç şartlarda limanımıza dönüş yaptık. Çok soğuktu, çok üşüdüm" dedi.

Balık alıcısı Kasım Küçükuysal ise avcıların yaz kış demeden gölde av mesaisini sürdürdüğünü belirterek, "Arkadaşımız kar yağışı ve fırtınaya yakalanmış. 6 senatör ve Çin sazanları ile limana dönüş yapmış. Sazanımız ise hiç yok. Balıkçılığımızın kış dönemindeki durumu maalesef bu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ilçeyi beyaza büründüren kar yağışının durmasının ardından vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları da sahile akın etti. Beyaz örtüyle kaplanan kıyılarda oluşan kartpostallık görüntüleri objektiflerine yansıtabilmek için saatlerce mesai yapan fotoğraf tutkunları, köprübaşı mevkiinde yiyecek arayışındaki martı sürülerini ekmekle, aç kalan sokak kedilerini ise balık vererek besledi.

Son dakika haber... Karda, kışta fırtınada balık avı
Son dakika haber... Karda, kışta fırtınada balık avı
Son dakika haber... Karda, kışta fırtınada balık avı
Son dakika haber... Karda, kışta fırtınada balık avı

Beyşehir Gölü, Balıkçılık, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Karda, kışta fırtınada balık avı - Son Dakika


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