KARTAL'DA KUMAR BASKINI - Son Dakika
Üye Girişi

KARTAL'DA KUMAR BASKINI

22.03.2022 14:42

KARTAL'da kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine baskın düzenlendi.

KARTAL'da kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine baskın düzenlendi. İş yerindeki gizli bölmede kumar oynayan 6 kişiye toplam 10 bin 914 lira para cezası verildi.

Kartal Atalar Mahallesi'ndeki iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. İş yerine giren ekipler içeride gizli bir bölme bulunduğunu tespit etti. Gizli bölmede 6 kişinin kumar oynadığı belirlendi. İş yerinde yapılan aramalarda bir deste oyun kartı, 82 oyun pulu, 10 bin 200 lira ve 200 dolar para ele geçirildi. Kumar oynayan kişiler hakkında Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplam 10 bin 914 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sorumlusu H.E. isimli kişi hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen iş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

KARTAL'DA KUMAR BASKINI
KARTAL'DA KUMAR BASKINI
KARTAL'DA KUMAR BASKINI
KARTAL'DA KUMAR BASKINI
KARTAL'DA KUMAR BASKINI

YORUMLAR
500
Kartal'da kumar baskını Kartal'da kumar baskını Son dakika haberi: Isparta'da uyuşturucu ticaretine polis baskını kamerada Son dakika haberi: Isparta'da uyuşturucu ticaretine polis baskını kamerada

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARTAL'DA KUMAR BASKINI - Son Dakika


Son Dakika
15:04 Son dakika: Bakanlık açıkladı! Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak!
15:01 Rus askeri para karşılığında tankını Ukrayna'ya teslim etti!
14:55 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi' açıklaması: Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz
14:53 Baykar Teknoloji: Kripto para gibi bir girişimimiz bulunmuyor
14:49 Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne mühimmat sevkiyatı yapıldığı sırada patlama yaşandı! 2 polis ağır yaralı
14:49 Cicişler'den Esra Ersoy, "Çocuğa cinsel istismar" suçundan gözaltında!
14:41 Gülşen'e taş çıkartan Nevra Serezli'yi böyle görmemiştiniz! Zamanında arkası olmayan elbise giymiş
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 15:24:46. #1.13#
SON DAKİKA: KARTAL'DA KUMAR BASKINI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement