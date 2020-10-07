Son dakika haber: Katar ve İngiltere Dışişleri Bakanları Filistin meselesini görüştü - Son Dakika

Son dakika haber: Katar ve İngiltere Dışişleri Bakanları Filistin meselesini görüştü

Son dakika gündem haberine göre Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile bölgede ve Filistin'deki son gelişmeleri görüştü.

Son dakika haber: Katar ve İngiltere Dışişleri Bakanları Filistin meselesini görüştü, System.String[]

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile bölgede ve Filistin'deki son gelişmeleri görüştü.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye giden Bakan Al Sani, Londra'da Raab ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve yatırım alanlarındaki ilişkilerin yanı sıra bölgedeki gelişmeler ele alındı.

İngiltere ve Katar dışişleri bakanları görüşmede, Filistin meselesinin, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören uluslararası kararlar doğrultusunda çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, Filistin, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 01:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Katar ve İngiltere Dışişleri Bakanları Filistin meselesini görüştü - Son Dakika

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