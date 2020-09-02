Son dakika haber... Kaymakam Şahin yangında zarar gören mobilya atölyesinde incelemelerde bulundu
Son dakika haberlerine göre Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, iki gün önce Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerindeki yangında zarar gören mobilya atölyesinde incelemelerde bulunarak bina sakinlerine ve iş yeri sahibine geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, iki gün önce Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerindeki yangında zarar gören mobilya atölyesinde incelemelerde bulunarak bina sakinlerine ve iş yeri sahibine geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Efeler Kaymakamlığı karşısındaki mobilya atölyesinde meydana gelen yangın sebebiyle, Kaymakam Cemal Şahin olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangından olumsuz etkilenen atölye sahibi ve bina sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Zarar gören vatandaşlar için gerekli çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN
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