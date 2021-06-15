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Son dakika haber... KAZABLANKA - Fas'ta Kovid-19 nedeniyle durdurulan uçuşlar yeniden başladı - Son Dakika

Son dakika haber... KAZABLANKA - Fas'ta Kovid-19 nedeniyle durdurulan uçuşlar yeniden başladı

15.06.2021 20:35

Son dakika haberi: Kazablanka kentindeki 5. Muhammed Uluslararası Havaalanından detay görüntüler Yolculardan detaylar 5. Muhammed Uluslararası Havaalanı Müdürü Abdulhak Mazur'un açıklaması KAZABLANKA - Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurulan gidiş-geliş yolcu uçuş seferleri,...

Kazablanka kentindeki 5. Muhammed Uluslararası Havaalanından detay görüntüler

Yolculardan detaylar

5. Muhammed Uluslararası Havaalanı Müdürü Abdulhak Mazur'un açıklaması KAZABLANKA - Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurulan gidiş-geliş yolcu uçuş seferleri, bugün yeniden başladı. Uçuşların başlamasıyla Kazablanka kentindeki 5. Muhammed Uluslararası Havaalanı'nda hareketlilik yaşandı.

Son dakika haber... KAZABLANKA - Fas'ta Kovid-19 nedeniyle durdurulan uçuşlar yeniden başladı
Son dakika haber... KAZABLANKA - Fas'ta Kovid-19 nedeniyle durdurulan uçuşlar yeniden başladı
Son dakika haber... KAZABLANKA - Fas'ta Kovid-19 nedeniyle durdurulan uçuşlar yeniden başladı
Son dakika haber... KAZABLANKA - Fas'ta Kovid-19 nedeniyle durdurulan uçuşlar yeniden başladı

Casablanca, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... KAZABLANKA - Fas'ta Kovid-19 nedeniyle durdurulan uçuşlar yeniden başladı - Son Dakika


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