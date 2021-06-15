Kazablanka kentindeki 5. Muhammed Uluslararası Havaalanından detay görüntüler
Yolculardan detaylar
5. Muhammed Uluslararası Havaalanı Müdürü Abdulhak Mazur'un açıklaması KAZABLANKA - Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurulan gidiş-geliş yolcu uçuş seferleri, bugün yeniden başladı. Uçuşların başlamasıyla Kazablanka kentindeki 5. Muhammed Uluslararası Havaalanı'nda hareketlilik yaşandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... KAZABLANKA - Fas'ta Kovid-19 nedeniyle durdurulan uçuşlar yeniden başladı - Son Dakika