Son dakika haber: KDK, işinden ayrılan hemşirenin biriken yıllık izin ücretinin ödenmesi için aracı oldu - Son Dakika

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), işinden istifa eden ve çalıştığı süre boyunca kullanamadığı yıllık izin ücretini almak isteyen hemşire için hastane yönetimiyle görüşerek ücretin ödenmesini sağladı.

Alınan bilgiye göre, bir hastanede sürekli işçi statüsünde hemşire olarak çalışan kişi, hastane yönetimiyle yaşadığı sorunlardan dolayı istifa etti.

Hastanedeki personel sayısının az olması sebebiyle 34 günlük yıllık iznini kullanamadığını belirten hemşire, biriken izin ücretinin ödenmesi talebiyle KDK'ye başvuru yaptı.

Başvuruyu incelemeye alan KDK, mağduriyetin kısa sürede çözüme kavuşturulması için "dostane çözüm" yoluna gidilmesine karar verdi.

Hastane yönetimiyle iletişime geçen kurum, yönetimden söz konusu ödemenin yapılacağı bilgisini aldı.

Başvurucunun ise ödemenin yapıldığı bilgisini paylaşması ve şikayete konu talebin çözüme kavuşturulduğunu bildirmesi üzerine KDK, gerekli incelemeleri sonlandırdı.