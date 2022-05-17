Son dakika haber | Kereste fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika
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Son dakika haber | Kereste fabrikasında korkutan yangın

17.05.2022 10:11
Son dakika haber | Kereste fabrikasında korkutan yangın

Bir son dakika haberine göre Bolu'da kereste fabrikasının yemekhane bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Bolu'da kereste fabrikasının yemekhane bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 09.15 sıralarında Seyit Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Karayel'e ait kereste fabrikasının yemekhane bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında dumanları gören vatandaşlar durumu fabrikada çalışan işçilere haber verdi. Kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyen vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması neticesinde yangın, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında fabrikanın yemekhanesi tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BOLU

Son dakika haber | Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber | Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber | Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber | Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber | Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber | Kereste fabrikasında korkutan yangın

YORUMLAR
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Mustafa Karayel, İtfaiye, Yangın, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kereste fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika


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