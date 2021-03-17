Son dakika haber... Keşan'da koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlardan ev ziyaretleri yapmamaları istendi - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Keşan Belediye Başkanı Mutafa Helvacıoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşları EV ziyaretler yapmamaları konusunda uyardı.

Mustafa Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde koronavirüsün bulaşmasında en önemli nedenlerden birinin ev gezmeleri olduğunu belirtti.

İlçe Kaymakamı Yılmaz ile kapı kapı dolaşarak vatandaşları ev gezmesi yapmamaları konusunda uyardıklarını ifade eden aktaran Helvacıoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bulaşın en önemli kaynağı olan ev ziyaretleri nedeniyle hemşerilerimizi kapıdan uyardık, kendilerini korumalarına yardımcı olacak hijyen paketlerimizi verdik. Virüsü kendi ellerimizle sevdiklerimize ulaştırmayalım. Aile, arkadaş, komşu buluşmalarını yapmayalım. Lütfen bu süreçte kurallara hem kendimiz, hem de sevdiklerimizin sağlığını korumak için hassasiyetle uyalım. Keşan genelinde olduğu gibi maalesef mahallemizde koronavirüs vaka sayılarında artış devam ediyor. Lütfen maskemizi çıkartmayalım. Hijyen kurallarına dikkat edelim. Mecbur olmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Karantinada olan sakinlerim lütfen hiçbir şekilde karantina kuralları dışına çıkmayalım."