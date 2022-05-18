Son dakika haber... Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı cinayeti zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı cinayeti zanlısı tutuklandı

18.05.2022 09:52
Son dakika haber... Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı cinayeti zanlısı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Seyifli köyündeki evinin önünde Mithat T'yi (71) tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan N.K'nin (21) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından Keskin Adliyesine sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

İddiaya göre, N.K, 13 Mayıs'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir aralarında husumet bulunan Mithat T'nin (71) Seyifli köyündeki evine gitmiş, ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.K, yanında getirdiği tüfekle Mithat T'ye ateş etmişti.

Ağır yaralanan Mithat T, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, zanlı gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı cinayeti zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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