Son dakika haber: Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

22.03.2022 20:37
Son dakika haber: Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Son dakika haber... Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Serdar Çöçü'yü arama çalışmalarına ara verildi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Serdar Çöçü'yü arama çalışmalarına ara verildi.

Büyükafşar ve çevre köylerde, 41 yaşındaki Serdar Çöçü'yü bulmak için başlatılan arama faaliyetlerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, il ve ilçe jandarma komutanlıklarından yaklaşık 100 personel katılıyor.

Hava ve arazi şartlarının zorlu olması nedeniyle dron ve paletli araçlardan da faydalanılan aramada, JAK'a ait kadavra köpeği "Mavi" ile arama kurtarma köpekleri "Pati", "Badem" ve "Poyraz" da yer alıyor.

İmirli köyü yakınlarında dün Çöçü'nun şapkasını bulan ekipler, çalışmalarına bu bölgede yoğunlaştı.

Ekipler, havanın kararmasıyla arama çalışmalarına yarın devam etmek üzere ara verdi.

Evinden 19 Mart'ta ayrılan Çöçü'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirmiş, bunun üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri zihinsel engelli kişinin bulunması için köy ve çevresinde arama başlatmıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları sürüyor Son dakika haberleri! Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları sürüyor Son dakika haberi | Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmalarına ara verildi Son dakika haberi | Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Jandarma Arama Kurtarma, Kırıkkale, Jandarma, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika


Son Dakika
20:21 Bakan Koca, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet hakkında konuştu: Peşinen bir taraf suçlu, diğer taraf masum değildir
20:17 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
20:16 Basın toplantısına damga vuran anlar! Hollandalı gazetecinin Rutte'ye soru sorduğu esnada elinin cebinde olması dikkat çekti
19:39 Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası ortalığı karıştırdı! Değeri 3 kat arttı
19:37 Kızının gözü önünde eşini öldüren sanık ruh hastası olduğunu iddia ederek akıl hastanesine yatırılmayı istedi
19:30 Hollanda Başbakanı'ndan savaşla ilgili Türkiye'ye teşekkür: Ankara kilit rol oynuyor
19:14 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rus basketbol takımları Avrupa'dan resmen men edildi
19:08 Beşiktaş, teknik adam Valerien Ismael'le anlaştı! Fransız hocanın alacağı ücret de belli oldu
19:01 Ukraynalı başkan yardımcısından Kadirov'u sinirlendirecek tehdit: Çeçenler domuz derisiyle gömülecek
18:52 Milli tenisçi Cem İlkel'in kendisi gibi sporcu olan kız kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 20:43:22. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement