Son dakika haber: Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Serdar Çöçü'yü arama çalışmalarına ara verildi.

Büyükafşar ve çevre köylerde, 41 yaşındaki Serdar Çöçü'yü bulmak için başlatılan arama faaliyetlerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, il ve ilçe jandarma komutanlıklarından yaklaşık 100 personel katılıyor.

Hava ve arazi şartlarının zorlu olması nedeniyle dron ve paletli araçlardan da faydalanılan aramada, JAK'a ait kadavra köpeği "Mavi" ile arama kurtarma köpekleri "Pati", "Badem" ve "Poyraz" da yer alıyor.

İmirli köyü yakınlarında dün Çöçü'nun şapkasını bulan ekipler, çalışmalarına bu bölgede yoğunlaştı.

Ekipler, havanın kararmasıyla arama çalışmalarına yarın devam etmek üzere ara verdi.

Evinden 19 Mart'ta ayrılan Çöçü'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirmiş, bunun üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri zihinsel engelli kişinin bulunması için köy ve çevresinde arama başlatmıştı.