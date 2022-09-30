KIRIKKALE'DE VETERİNER KLİNİĞİNE SALDIRI KAMERADA - Son Dakika
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KIRIKKALE'DE VETERİNER KLİNİĞİNE SALDIRI KAMERADA

30.09.2022 20:21

KIRIKKALE'de, veteriner kliniğindeki köpeği cinsel sözler söyleyerek taciz ettiği öne sürülen B.P., görevlilerin tepkisi üzerine; kliniğe 2 kez cam şişe fırlatıp, 1 kez de bıçakla içeri dalarak saldırıda bulundu.

KIRIKKALE'de, veteriner kliniğindeki köpeği cinsel sözler söyleyerek taciz ettiği öne sürülen B.P., görevlilerin tepkisi üzerine; kliniğe 2 kez cam şişe fırlatıp, 1 kez de bıçakla içeri dalarak saldırıda bulundu. Saldırı anları, güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Olay, dün Atatürk Bulvarı'nda bulunan veteriner kliniğinde meydana geldi. B.P., kliniğin bahçesinde bulunan köpeği demir korkuluğun arkasından cinsel sözler söyleyerek taciz ettikten sonra yoldan kliğin bahçesine cam şişe fırlatmaya başladı. Görevlilerle tartışma yaşayan B.P. çevredeki vatandaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Daha sonra kliniğin önüne tekrar gelen B.P., kliniğin yan tarafında bulunan büfeden cam şişe alarak yine veteriner kliniğine fırlattı. Kliniğin camı kırıldı. Ardından, bir kez daha gelen B.P., elinde bıçakla içeri dalıp iddiaya göre köpekleri ve görevlileri kesmekle tehdit etti. 3 kez yaşanan saldırı olayı, güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. B.P., polise yapılan şikayetle gözaltına alındı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen B.P., adli kontrolle serbest bırakıldı.

'CİNSEL SÖZLERLE SEVDİKTEN SONRA SALDIRDI'

Veteriner Hekim Rumeysa İkra Ocaktan, olaya ilişkin, Kendisi geldi, cinsel içerikli sözlerle köpeğimizi sevmeye başladı. Ben de terbiyesizlik yapmaması ve uzaklaşmasını' söyledim. Kamera kayıtlarında da bu mevcut. Sonrasında yandaki bayiden bir cam şişe fırlattı. Araya birkaç esnaf girdi onu uzaklaştırmaya çalıştı. O sırada çitlerin ardından hocamın saçını çekmek için elini uzattı. Tekrar geldi bu kez elinde 2 tane cam şişe vardı ve camımıza fırlatıp kırdı. Cam kırılma olayından sonra arkadaşım yaralandı rapor için hastaneye gitti. Emniyete şikayete giderken saldırganla tekrar karşılaştık. Yalnız kalmamak adına birkaç arkadaşımızı çağırmıştık. Onlara 'kişi burada çabuk gelin' dedim. Onları görünce zaten hemen kaçtı. 21.00'e kadar klinikte kalmak zorunda kaldık. Gidemedik bizi, hayvanlarımızı kesmekle tehdit etti. Son kontrolleri yapıp çıkalım dediğimizde tekrar bir saldırı daha oldu. Elinde bıçağı olduğunu söylediler dedi.

Klinik sahibi Veteriner Hekim Behiye Gümüşkalem Dündar ise Sevme sırasında inanılmaz sapkın, argo kelimeler kullandığını fark ettik. 'Köpeği öyle değil böyle seveceksin, şöyle seveceksin. Onlar bu tarz şeylere alışkındır' gibi sapkınca kelimeler kullanınca uyardık. Uzaklaşması gerektiğini söyleyince de tartışarak yandaki büfeye girdi. Oradan boş bir şişe alıp üzerimize doğru attı. Klinikten çıkarken bir yere pusuda yattığını gördüm ve şoka girdim; ama hakaretlerin biri bin para açıklamasında bulundu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Atatürk Bulvarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIRIKKALE'DE VETERİNER KLİNİĞİNE SALDIRI KAMERADA - Son Dakika

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