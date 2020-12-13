Son dakika haber... Kırklareli'nde polise mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polis ekiplerine mukavemette bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerini sürdüren Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gündoğu Mahallesi'nde kısıtlamayı ihlal eden bir grup olduğunu belirledi.

Vatandaşları evlerine girmeleri konusunda uyaran polis ekibiyle gruptaki bazı kişiler arasında arbede yaşandı.

Polis ekipleri, grubu ikaz ateşi ve biber gazı kullanarak dağıttı.

Ekibe mukavemette bulunan 4 kişi gözaltına alındı.