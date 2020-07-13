Son dakika haber... Kırmızı ışık ihlali can aldı - Son Dakika

Son dakika haber... Kırmızı ışık ihlali can aldı

Son dakika haberleri: Yalova'da kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen 34 yaşındaki Kazım Yiğit, kavşaktaki başka bir araca çarpmanın sonucu feci şekilde can verdi.

Yalova'da kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen 34 yaşındaki Kazım Yiğit, kavşaktaki başka bir araca çarpmanın sonucu feci şekilde can verdi.

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Olay, 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'den Yalova istikametine giden Kazım Yiğit (34) idaresindeki 54 ABT 100 plakalı otomobil aşırı hızdan dolayı kırmızı ışıkta duramadı. Hızla gelen otomobil, kavşakta dönüş yapmaya çalışan kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobilde bulunan Kazım Yiğit feci şekilde can verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Kazım Yiğit'in şahsın Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olduğu öğrenildi. Kaza sonrasında yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, hurdaya dönen otomobilin yoldan kaldırılması sonrasında trafik normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - YALOVA

Kazım Yiğit, Kocaeli, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 09:48 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Kırmızı ışık ihlali can aldı - Son Dakika
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