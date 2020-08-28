Çalıntı otomobille polisten kaçıp, ortalığı birbirine katan şüpheliler adliyeye sevk edildi

İZMİT'te dün akşam saatlerinde çaldıkları otomobille polisin 'Dur' ihtarına uymayan ve daha sonra yakalanacaklarını anlayınca hareket halindeki otomobilden inerek kaçmaya başlayan M.Ç. ve S.A.T. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay dün 18.30 sıralarında İzmit Kent Meydanı'nda meydana geldi. İstanbul'dan çaldıkları otomobille seyir halinde olan M.Ç. ve S.A.T., polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan kişiler otomobille kaçmaya başladı. Bir süre otomobille kaçan iki kişi daha sonra araç trafiğine kapalı olan İzmit Kent Meydanı'na girdi. Otomobille daha fazla ilerleyemeyeceklerini anlayan kişiler, hareket halindeki otomobilden inerek koşarak kaçmaya başladı. Sürücüsüz bir şekilde yaklaşık 50 metre ilerleyen otomobil daha sonra meydanda bulunan reklam panosuna çarparak durabildi. Olayın ardından kaçan M.Ç. ve S.A.T. isimli iki şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda 'oto hırsızlığı' suçundan sabıka kaydı olduğu öğrenildi. Otomobil ise, olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Ç. ve beraberindeki S.A.T., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Öte yandan otomobil üzerinde yapılan incelemelerde, otomobil üzerinde bulunan plakaların sahte olduğu ve geçen ay İstanbul'dan çalındığı belirlendi. Şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere Kocaeli Adliyesi'ne gönderildi.