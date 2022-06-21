Son dakika haber... Kocaeli'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin iki şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Kocaeli'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin iki şüpheliden biri tutuklandı

21.06.2022 00:47
Son dakika haber... Kocaeli'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin iki şüpheliden biri tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'de bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşardoğu Caddesi'nde iki grup arasında çıkan ve Gülten Ş'nin ateşli silahla kasten öldürülmesi, Tarık Ö. ve Tayfur D'nin yaralanmasıyla ilgili Y.Ş. ve H.Ş. aynı gün görevli ekiplerce yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ş. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.Ş. adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kocaeli'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin iki şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kocaeli'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin iki şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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