Son dakika haber: Komşusunu öldüren sanığa haksız tahrik indirimi - Son Dakika
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Son dakika haber: Komşusunu öldüren sanığa haksız tahrik indirimi

06.07.2022 13:35
Son dakika haber: Komşusunu öldüren sanığa haksız tahrik indirimi

Son dakika gündem haberi... Ankara'da, tartıştığı komşusunu öldüren sanık Uğur Gültekin, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'da, tartıştığı komşusunu öldüren sanık Uğur Gültekin, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık Uğur Gültekin, maktul Okan Çınar'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse savcının esas hakkındaki görüşünü sunduğunu belirterek, sanığa son savunmasını yapması için söz verdi.

Maktul Okan Çınar'ın komşusu olduğunu, geçmişe dayalı bir husumetlerinin bulanmadığını belirten Gültekin, öldürme kastıyla hareket etmediğini, kendisini korumak için bıçağı rastgele salladığını iddia etti.

Yaşanılanlardan dolayı pişman olduğunu dile getiren Gültekin, hakkında lehine olabilecek yasal hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Gültekin'i, "kasten öldürme" suçundan önce "müebbet hapis" cezasına çarptırdı ancak karşılıklı darp bulunması nedeniyle sanığın suçu "haksız tahrik" altında işlediği gerekçesiyle bu ceza, "takdiri indirim" ile 15 yıla düşürüldü.

Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Olay

İddianameye göre, olay 11 Temmuz 2021'de Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'nde yaşandı.

Daha önce seyahat acentesinde şoförlük yapan Uğur Gültekin, TIR şoförü olan komşusu Okan Çınar ile evinde buluştu ve alkol almaya başladı. Bir süre sonra ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Gültekin, mutfaktan aldığı bıçakla Çınar'ı 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

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Kaynak: AA

Okan Çınar, Ankara, Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Komşusunu öldüren sanığa haksız tahrik indirimi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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