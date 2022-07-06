Son dakika haber: Komşusunu öldüren sanığa haksız tahrik indirimi

Ankara'da, tartıştığı komşusunu öldüren sanık Uğur Gültekin, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık Uğur Gültekin, maktul Okan Çınar'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse savcının esas hakkındaki görüşünü sunduğunu belirterek, sanığa son savunmasını yapması için söz verdi.

Maktul Okan Çınar'ın komşusu olduğunu, geçmişe dayalı bir husumetlerinin bulanmadığını belirten Gültekin, öldürme kastıyla hareket etmediğini, kendisini korumak için bıçağı rastgele salladığını iddia etti.

Yaşanılanlardan dolayı pişman olduğunu dile getiren Gültekin, hakkında lehine olabilecek yasal hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Gültekin'i, "kasten öldürme" suçundan önce "müebbet hapis" cezasına çarptırdı ancak karşılıklı darp bulunması nedeniyle sanığın suçu "haksız tahrik" altında işlediği gerekçesiyle bu ceza, "takdiri indirim" ile 15 yıla düşürüldü.

Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Olay

İddianameye göre, olay 11 Temmuz 2021'de Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'nde yaşandı.

Daha önce seyahat acentesinde şoförlük yapan Uğur Gültekin, TIR şoförü olan komşusu Okan Çınar ile evinde buluştu ve alkol almaya başladı. Bir süre sonra ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Gültekin, mutfaktan aldığı bıçakla Çınar'ı 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü.