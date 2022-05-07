Son dakika haber: Kontrolden çıkarak devrilen 'patpat'ın sürücüsü öldü - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, patpat diye tabir edilen tarım aracının devrildiği kazada sürücü Hüseyin Koçdemir (43), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Beldesi Kale mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Koçdemir yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Koçdemir'i Ereğli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırdı. Koçdemir, buradaki müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Koçdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.