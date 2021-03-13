Konya'nın Beyşehir ilçesinde, park halindeki araçların camlarını taşla kırarak zarar verdiği iddia edilen şüpheli, kamera kayıtları incelenerek yakalandı.

Olay, Beyşehir ilçesi Hacıakif Mahallesi Özdilek Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halinde duran bazı araçların camlarının kırılarak zarar verildiği yönünde gelen ihbar ve şikayetler üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, aralarında servis araçlarının da olduğu park halinde olan bazı minibüs, hafif ticari araç ve otomobillerin camlarının taş ve kaldırım bordür taşı ile kırıldığını belirledi. Mağdur vatandaşların şikayet ve ihbarı sonrasında aynı saat içerisinde 8 aracın yanı sıra 2 evin de camına taş atılarak kırılıp zarar verildiğini tespit eden polis, görgü tanıklarının şüphelinin verdiği eşkal doğrultusunda şüphelinin şapkalı bir kişi olduğunu belirledi. Ekipler, kent bilgi ve güvenlik sistemi kameraları ile çevredeki apartmanların güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye alırken, olayla ilgili olarak 17 yaşındaki E.C.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen şüphelinin alkollü olduğunu ileri sürdüğü ve suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Şüpheli şahıs, işlemleri tamamlandıktan sonra "mala zarar verme" suçlamasıyla Beyşehir Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirilirken, gazetecilerin "neden yaptınız" sorusunu gülümseyerek cevapsız bıraktı. Şüpheli hakkında, sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden de işlem başlatıldığı öğrenildi. - KONYA