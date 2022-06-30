Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Akdilek köyünde köpeklerin saldırısına uğrayan Ali Asaf Aktekin, çevredekilerin yardımıyla köpek sürüsünden kurtarılarak Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan minik Asaf, burada yapılan müdahalenin ardından Trabzon 'a sevk edildi. Buradan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen minik Asaf, 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi Akdilek köyünde toprağa verildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Patnos, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Köpeklerin saldırısına uğrayan minik Asaf hayatını kaybetti - Son Dakika

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