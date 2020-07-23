Son dakika haber: "Kovid -19 krizi ile birlikte 'dijital finans ve muhasebe profesyonellerine' ihtiyaç artacak"

Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler Derneği (ACCA) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Kovid-19: Krizden İyileşmeye Giden Yol ve Finans Profesyonellerine Düşen Görevler konulu toplantı düzenledi. ACCA Türkiye ve Gelişmekte olan Ülkeler Başkanı Filiz Demiröz, toplantıda yaptığı konuşmada, "İş hayatında başlayan dönüşüm ile kurumlarda yeni mesleki becerilere duyulan ihtiyaç artıyor. İş dünyası ve işletmeler değişimden güçlenerek ve büyüyerek çıkmak isteyecek. Bu noktada finans ve muhasebe profesyonellerine ihtiyaç artacak." dedi.

ACCA (Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler Derneği) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Kovid-19: Krizden İyileşmeye Giden Yol ve Finans Profesyonellerine Düşen Görevler konulu online toplantı düzenledi. Toplantıda koronavirüs salgınının dünya ekonomilerine etkisi ve finans profesyonellerinin geliştirmesi gereken yeni yetkinlik alanları gibi konular konuşuldu. Etkinlikte; ACCA Türkiye ve Gelişmekte olan Ülkeler Başkanı Filiz Demiröz ile ACCA üyeleri olan Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen ve Digitürk Finans Direktörü Burak Polat konuşmacı olarak yer aldı.

"İşletmeler kriz sonrasında yüzde 47 oranında orta vadeli planlamalara odaklanmaya başladı"

ACCA tarafından yapılan mart ve mayıs aylarında yapılan Kovid-19 küresel araştırmasının sonuçlarını katılımcılarla paylaşan ACCA Türkiye ve Gelişmekte olan Ülkeler Başkanı Filiz Demiröz, Kovid-19 krizinin dünya ve Türkiye genelinde şirketlere olan etkilerinden bahsetti.

Demiröz, "Çalışan verimliliğindeki azalma mart ayında globaldeki işletmeler için en büyük sıkıntı kaynağıyken haziranda çalışanların verimliliğindeki azalmanın artık ikinci sıraya düştüğünü görüyoruz. Türkiye'de ise işletmeler için en büyük sıkıntının nakit akışında olduğunu söyleyebiliriz. İşletmelerin Haziran ayında artık krizle mücadele stratejilerini vurgularken yüzde 47 ile orta, yüzde 36 ile uzun vadeye odaklandıklarını görmekteyiz. Mart ayında bu daha çok kısa vade odaklı olarak karşımıza çıkıyordu. Türkiye'de ise haziran ayına baktığımızda işletmelerin yüzde 3'ünün odaklarının hala kısa vadeli olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Kriz ve sonrasında dijital finans ve muhasebe profesyonellerine olan ihtiyacın artacağını belirten Demiröz, "İş hayatında başlayan dönüşüm ile kurumlarda yeni mesleki becerilere duyulan ihtiyaç artıyor. İş dünyası ve işletmeler değişimden güçlenerek ve büyüyerek çıkmak isteyecek. Bu noktada finans ve muhasebe profesyonellerine ihtiyaç artacak. Artık verileri derleyip toplayan değil, değerlendirip yorumlayan, teknolojik süreçler elde edilen sonuçlara insani ve etik unsurunu etkileyen, analitik ve stratejik düşünce yapısına sahip tam donanımlı finans ve muhasebe profesyonelleri önem kazanacak. Bu donanımlara sahip finans ve muhasebe profesyonelleri de şirketleri güçlü finansal yönetime sahip, sürdürülebilir kurumlar haline getirme potansiyeline sahip olacaklar. Biz de ACCA olarak sektörde oluşan ihtiyaç doğrultusunda finans ve muhasebe profesyonellerine yönelik CertDIF adını verdiğimiz finans alanına yönelik dijital inovasyon sertifika programı geliştirdik. ACCA ruhsatı sürecinde alınan eğitimlere özel dijitale yönelik bu sertifika, finans profesyonelleri dijital yetkinliklerini arttırma imkanı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin turizm tanıtım faaliyetleri için çalışmalara devam edildi"

Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen, "Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı olarak yıl boyunca turizmi geliştirmeye ve turizm ürünlerini arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz." dedi.

Şirketler için nakit akışının çok önemli olduğunu ve bu dönemde yeni stratejilerin üretilmesi gerektiğini belirten Türkmen, "Bu dönemde çalışmalarımızı devam ettirdik ve güvenli turizm (safe tourism) isimli sertifika geliştirdik. Turizm tesislerinin dahil olduğu program ile yabancı turistlerin ülkemize geldikleri andan dönüşlerine kadar her adımda kontrol edilmesini sağlayan bir sistem geliştirdik." diye konuştu.

"Şirketler teknolojik imkanlardan yararlanarak rekabet ortamına dahil olmalı"

Digitürk Finans Direktörü Burak Polat ise konuşmasında, "Pandemi öncesi de sektörün kendi dinamikleri nedeniyle dijitalleşmeyi büyük adımlarla atan işletmelerden biriyiz. Kriz öncesinde dijitale yaptığımız yatırımların yerinde olduğunu gördük ve bir sonraki yılın planlarında da daha fazla kaynak ayırmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Pandeminin her sektörde ciddi dönüşümlere neden olduğunu belirten Polat sözlerini şöyle tamamladı: "Nesnelerin interneti adını verdiğimiz IOT, yeni veri toplama mimarileri, veri analizi modellerinin geliştirilmesi, big data analizlerinin yapılması ve bu teknolojik imkanları kullanarak en doğru satış pazarlama ve finans kararlarının alınması 4.sanayi devriminin merkezinde olan kavramlar ve büyük önem taşıyor. Şirketlerin de bu kavramlardan faydalanarak kendini rekabetin içine sokması gerekiyor. Finans ve muhasebe profesyonellerinin de bu noktada data analizi, raporlama ve kontrol odaklı yetkinlik dönüşümü yaşaması gerekiyor." - İSTANBUL