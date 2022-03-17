LİSELİ BUKET'TEN 9 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

LİSELİ BUKET'TEN 9 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

17.03.2022 13:23

İZMİR'in Aliağa ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi Buket Uslu (15), 8 Mart'ta okula gitmek için çıktığı evine bir daha dönmedi.

İZMİR'in Aliağa ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi Buket Uslu (15), 8 Mart'ta okula gitmek için çıktığı evine bir daha dönmedi. 9 gündür kızlarından haber alamayan Uslu ailesi, Buket'in bir an önce bulunması için jandarmaya kayıp ihbarında bulundı. Aile, kızlarının kaçırılmış olabileceğini de belirterek, şüphelendikleri kişi hakkında şikayetçi oldu.

Veli Uslu, 8 Mart'ta Aliağa ilçesinde eğitim gören kızını belediye otobüsüne binip okula gitmesi için otogara bıraktı. Ancak Buket Uslu'dan bir daha haber alınamadı. Okula gitmediği öğrenilen Buket için aile jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Veli Uslu, 9 gündür haber alamadıkları kızının, D.Ç. (19) ve ailesi tarafından kaçırıldığı şüphesiyle jandarmaya şikayetçi oldu. Uslu, Her gün olduğu gibi 8 Mart günü kızımı arabayla otogara bıraktım. Saat 11.00 gibi beni bir arkadaşım arayıp kızımın kaçırıldığını söyledi. Okulu aradım, Buket'in okula gitmediğini öğrendim. Kızımı kaçırdıkları iddia edilen kişilere ulaştım ancak yerini bilmediklerini söylediler. Ben de jandarmaya gidip hem kayıp ihbarından bulundum hem de kaçırdıklarını düşündüğüm kişiler hakkında şikayetçi oldum. Buket'ten hiçbir haber alamıyoruz. Kızımı sakladıklarını düşünüyorum. D.Ç.'nin babası bana, kızımın oğluyla olduğunu söyledi. Bu süreçte kızım sosyal medyayı hiç kullanmadı. Bazı ihbarlar geldi ama yapılan aramalardan sonuç çıkmadı. Kızımın kaybolmadan önce hal ve hareketlerinde bir farklılık görmedim. Okuldaki bazı arkadaşlarına 7 Mart'ta okulu bırakacağını ve bir daha gelmeyeceğini söylediğini öğrendik. Ben kızıma kavuşmak istiyorum. Yaşıyor mu Onu bile bilmiyorum. En azından yaşadığını öğreneyim o bile yeter ifadelerini kullandı.

'KIZIMIN KOKUSUNU ÖZLEDİM'

Kızına geri dönmesi çağrısında bulunan anne Nurşen Uslu, Kızımın hal ve hareketlerinde hiçbir şey sezmedim. Eğer sezseydim bırakır mıydım İnsan evladını bile bile ateşe atmaz. Kızım daha 15 yaşında. Ne söylediler, nasıl götürdüler bilmiyorum. 9 gündür ne sesini, soluğunu duydum, ne de haberini aldım. Hayatından şüphe ediyorum. Sağdan soldan duyduğum kadarıyla düğün hazırlığı yapıyorlarmış. Kızım 15 yaşında nasıl düğün hazırlığı yapabilirler Ben sadece çocuğumu istiyorum. Kızımın kokusunu özledim. Zaman geçiyor ama nasıl geçiyor bana sorun. Çocuğumun elinde telefon olsaydı mutlaka beni arardı. Biz onunla abla kardeş gibiyiz. Her şeyini bana anlatırdı. Hiçbir şey saklamazdı. Kızım ne olur geri gel diye konuştu.

LİSELİ BUKET'TEN 9 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR
LİSELİ BUKET'TEN 9 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR
LİSELİ BUKET'TEN 9 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR
LİSELİ BUKET'TEN 9 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR
LİSELİ BUKET'TEN 9 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR
LİSELİ BUKET'TEN 9 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR
LİSELİ BUKET'TEN 9 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Liseli öğrenciler suyun üstünde ve altında aynı anda arama yapan cihaz geliştirdi Son dakika haberleri | Liseli öğrenciler suyun üstünde ve altında aynı anda arama yapan cihaz geliştirdi Son dakika haberi | Liselilerin hedefi Houston, robotlarının adı 'Houston Hornet' Son dakika haberi | Liselilerin hedefi Houston, robotlarının adı 'Houston Hornet'

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LİSELİ BUKET'TEN 9 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR - Son Dakika


Son Dakika
14:07 Ukrayna, Rus askerlerinin ölü bedenlerini soğutucularda saklamaya başladı!
14:03 Son Dakika: Merkez Bankası, faizi yüzde 14'te sabit bıraktı
13:51 Binanın önüne Rusça 'çocuk' yazmışlardı! 1000'den fazla kadın ve çocuk bomba sığınağına inerek hayatta kaldılar
13:50 İstanbul'un ünlü kolejinde cinsel taciz skandalı: Kadın öğretmen erkek öğrencilerini tacizden tutuklandı
13:37 Rusya-Ukrayna savaşında 15 maddelik barış planına Kremlin'den itiraz: Hepsi doğru değil!
13:22 İstanbul'da tramvayın önüne atlayan kişi ağır yaralandı!
13:11 İBB uyardı! Yarın kar kalınlığı 15 santimetreyi bulacak
12:51 Sürekli boşanma haberleri çıkıyor ama Gülşen ve Ozan Çolakoğlu sarmaş dolaş!
12:49 Siyasete dönme sinyalleri verince gözler özel hayatına çevrildi: Tansu Çiller ve gelini mahkemelik!
12:19 Ugandalı kadın zorla fuhuş yaptırılmak üzere bindirildiği takside son anda kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 14:15:53. #1.11#
SON DAKİKA: LİSELİ BUKET'TEN 9 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement