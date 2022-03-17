Son dakika haber: Lübnan Merkez Bankası Başkanı'nın kardeşi "yolsuzluk" davasında tutuklandı - Son Dakika

Lübnan'da yolsuzlukla suçlanan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin kardeşi Raca Selame'nin tutuklandığı bildirildi.

Lübnan basınında çıkan haberlere göre Raca Selame hakkında açılan yolsuzluk ve kara para aklama davası Baabde ilçesindeki Cebel Lübnan Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme Başkanı ve Başsavcı Gade Avn, duruşmada Raca Selame hakkında tutuklama kararı verdi.

Selame hakkındaki yolsuzluk suçlamaları

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame hakkında ilk olarak Ocak 2021'de İsviçre'deki adli merciler tarafından "zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" gibi suçlamalarla dava açılmıştı.

İsviçre Başsavcılığı, Selame'nin kardeşi Raca Selame'ye ait Forry Şirketinin, Lübnan Merkez Bankasına ait eurobond ve hazine bonoları satışından 2002'den 2014'e kadar 326 milyon dolar ücret ve komisyon aldığını bildirmişti.

Lübnan Başsavcılığı ise Nisan 2021'de İsviçre'nin soruşturma talebi için Lübnan'dan yardım istemesi üzerine Selame hakkında dava açmıştı.

Selame, 17 Kasım 2021'de tüm yatırımlar ve para transferlerine ilişkin belgeleri bir şirketin denetlediğini ve bunları adli mercilere teslim edeceğini duyurmuştu.

Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Avn, 11 Ocak'ta Riyad Selame hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıklamış, 19 Şubat'ta da Selame'nin ikamet ettiği Lübnan'ın Metn bölgesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklarının dondurulmasına karar vermişti.