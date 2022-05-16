Son dakika haber! Malatya'da bir çocuk tartıştığı babasını öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haber! Malatya'da bir çocuk tartıştığı babasını öldürdü

16.05.2022 09:06
Son dakika haber! Malatya'da bir çocuk tartıştığı babasını öldürdü

Son dakika haberine göre Malatya'da 15 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını tabancayla öldürdü.

Malatya'da 15 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını tabancayla öldürdü.

Melekbaba Mahallesi İmbik Sokak'ta ikamet eden Mehmet Ş. (43) ile oğlu Ö.Ş. (15) arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Ö.Ş, babasını tabancayla başından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehmet Ş'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

Ö.Ş. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Malatya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Malatya'da bir çocuk tartıştığı babasını öldürdü - Son Dakika


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