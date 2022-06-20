Son dakika haber: Manisa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Manisa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

20.06.2022 03:50
Son dakika haber: Manisa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki kişi arasında yaşanan kavgada 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki kişi arasında yaşanan kavgada 1 kişi yaralandı.

Hafsa Sultan Mahallesi 4918 Sokak'ta Y.A (30) ve F.A (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Y.A, yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırdı.

Gözaltına alınan F.A ise polise verdiği ifadesinde Y.A'yı tanımadığını, evine gireceği sırada saldırıya uğradığını ve darp edildiğini öne sürdü.

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Kaynak: AA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Manisa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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