Merkezin bahçesinde bulunan araçlar trafik ekipleri tarafından güvenli alanlara yönlendirildi, bazı araçlar da çekici yardımıyla kaldırıldı.

Son dakika haber: Marmaris'teki yangına bin 494 orman işçisi ile müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Marmaris'teki orman yangını nedeniyle yangın koordinasyon merkezi tahliye ediliyor - Son Dakika

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