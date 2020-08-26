Son dakika haber... Mauritius'taki petrol faciası ekosistemi tehdit ediyor: 17 yunus ölü bulundu - Son Dakika

Afrika kıtasına bağlı ada ülkesi Mauritius'ta geçtiğimiz ay karaya oturduktan sonra petrol sızdıran yük gemisinin ardından bölgede en az 17 yunus ölü bulundu.

Geçtiğimiz 25 Temmuz'da Mauritius'ta mercan resifinin üzerinden geçerken karaya oturan Japon yük gemisinden yüzlerce ton petrol okyanusa yayılmıştı. Ülke, tarihinin en kötü çevre felaketini yaşarken, petrol faciası ekosistemi de olumsuz etkiledi. Petrol sızıntısının üzerinden bir ay geçerken bölgede en az 17 yunus sahilde ölü bulundu. Aktivistler, ölümlerin petrol sızıntısından ya da yetkililerin geminin gövdesini batırma kararından kaynaklandığını savunuyor.

Polis tarafından yapılan açıklamada, ölüm nedeninin tespit edilmesi için balıkların karkaslarının otopsiye gönderildiği duyuruldu. Ölü yunusların görülmesi bölge sakinlerinin de tepkisine neden oldu. Nitin Jeeha, "Bu sabah deniz kıyımızdaki ölü yunuslara şahit olmak bir kabustan daha kötü. Birçok sivil toplum kuruluşu, balıkçılar, uzmanlar o gemiyi yunusların yuvası olan yerde batırmamalarını söylediler ama yetkililer bir kez daha kötü bir karar aldı" dedi.

Greenpeace Afrika ise bölgede devam eden kirlilik nedeniyle binlerce hayvan türünün risk altında olduğunu, bunun ülke ekonomisi, gıda güvenliği ve sağlık için tehdit oluşturabileceği konusunda uyardı.

Söz konusu yunus ölümleri, petrol faciasından sonra bildirilen ilk yunus ölümleri oldu. Petrol faciasından sonra bölgede çok sayıda balık ve yengeç ölü bulunmuştu. Yetkililer, bu kadar ölü yunusun aynı anda bulunmasının çok nadir olduğunu ve en son Mayıs 2019'da aynı anda 2 yunusun ölü bulunduğunu belirtti.

Öte yandan 18 Ağustos'ta polis tarafından yapılan açıklamada, söz konusu geminin kaptanı ile mürettebattan 1 kişinin "sızıntıya neden oldukları" gerekçesiyle tutuklandığını bildirilmişti. - PORT LOUİS