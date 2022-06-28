Son dakika haber! Mersin merkezli kaçak sigara ve tütün operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber! Mersin merkezli kaçak sigara ve tütün operasyonu: 7 gözaltı

28.06.2022 12:21
Son dakika haber! Mersin merkezli kaçak sigara ve tütün operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika haber: MERSİN merkezli 2 ilde, kaçak sigara ve tütün ürünlerini piyasaya sürdüğü belirlenen 7 şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındı.

MERSİN merkezli 2 ilde, kaçak sigara ve tütün ürünlerini piyasaya sürdüğü belirlenen 7 şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Mersin ile Şırnak'ta kaçak sigara ve tütün ürünlerini piyasaya sürenlere yönelik operasyon düzenledi. Şırnak ve Mersin'de belirlenen 14 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda M.Ç., M.Ş., M.Ş., İ.N., V.A., A.A.H. ve Z.M. gözaltına alındı. 1'i yurt dışında 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi. Operasyonda ayrıca farklı markalarda 2 bin 711 paket gümrük kaçağı sigara, 1720 içi doldurulmuş makaron sigara ve 22 paket gümrük kaçağı çaya el koyuldu. Soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Mersin merkezli kaçak sigara ve tütün operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Mersin merkezli kaçak sigara ve tütün operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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