Son dakika gündem: MİLLİ GÜREŞÇİ RIZA KAYAALP KAZAYA KARIŞTI: 1 ÖLÜ - Son Dakika
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Son dakika gündem: MİLLİ GÜREŞÇİ RIZA KAYAALP KAZAYA KARIŞTI: 1 ÖLÜ

15.05.2022 01:35

Gelen son dakika haberlerine göre DÜNYA ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp'in Yozgat'ta karıştığı kazada, yolun karşısına geçmek isteyen 1 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp'in Yozgat'ta karıştığı kazada, yolun karşısına geçmek isteyen 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında E- 88 yolu Çalatlı köyü geçişinde meydana geldi. Milli güreşçi Rıza Kayaalp yönetimindeki 06 RZA 66 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ertuğrul Dolgunyürek'e (55) çarptı. Yola savrulan Dolgunyürek'e N.Ş.'nin kullandığı 29 AAG 870 plakalı TIR da çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 çocuk babası Ertuğrul Dolgunyürek'in yaşamını yitirdiği belirledi. Rıza Kayaalp ile TIR sürücüsü N.Ş., ifade için ifadeleri merkeze götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan incele sürdürülüyor.

Son dakika gündem: MİLLİ GÜREŞÇİ RIZA KAYAALP KAZAYA KARIŞTI: 1 ÖLÜ
Son dakika gündem: MİLLİ GÜREŞÇİ RIZA KAYAALP KAZAYA KARIŞTI: 1 ÖLÜ
Son dakika gündem: MİLLİ GÜREŞÇİ RIZA KAYAALP KAZAYA KARIŞTI: 1 ÖLÜ
Son dakika gündem: MİLLİ GÜREŞÇİ RIZA KAYAALP KAZAYA KARIŞTI: 1 ÖLÜ
Son dakika gündem: MİLLİ GÜREŞÇİ RIZA KAYAALP KAZAYA KARIŞTI: 1 ÖLÜ
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Önce milli güreşçimiz Rıza Kayaalp ardından tır çarptı! Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hayatını kaybetti Önce milli güreşçimiz Rıza Kayaalp ardından tır çarptı! Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hayatını kaybetti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: MİLLİ GÜREŞÇİ RIZA KAYAALP KAZAYA KARIŞTI: 1 ÖLÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: MİLLİ GÜREŞÇİ RIZA KAYAALP KAZAYA KARIŞTI: 1 ÖLÜ - Son Dakika
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